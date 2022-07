Zendaya deu uma entrevista à Vogue Itália onde falou sobre o aumento da fama depois das participações em 'Euphoria', 'Duna', 'Spider-Man' e outros projetos de grande dimensão em que tem participado.

A atriz, que numa fase inicial da carreira ficou conhecida pela série 'Shake It Up', da Disney, explicou a relação de mútuo respeito que consegue ter com os fãs.

“Eles são muito respeitadores em relação as meus limites e às coisas que eu escolho manter em privado e que guardo para mim”, revelou.

Sobre a forma como lida com a fama, que na sua vida tomou maiores proporções nos últimos anos, Zendaya explica que continua a aprender como fazê-lo.

"Durante muito tempo consegui manter-me um pouco no anonimato, de uma forma em que conseguia sair, fazer as coisas e viver uma vida muito normal. Felizmente tive algum tempo para ganhar experiência", explicou.

