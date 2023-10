Zendaya não passou despercebida com o look que escolheu para o desfile da Louis Vuitton durante a Semana da Moda de Paris, esta segunda-feira, dia 2 de outubro.

A atriz, de 27 anos, deslumbrou com um vestido branco com detalhes em dourado. Para completar o visual, optou por joias minimalistas também douradas e sapatos de salto alto brancos.

Veja na galeria algumas fotografias de Zendaya no evento e os pormenores do look que a fez 'brilhar'.

