Depois de ter sido divulgado um vídeo que mostra um momento mais íntimo de Zena e André Abrantes no 'Big Brother - A Revolução', a ex-concorrente e vencedora do formato quebrou o silêncio.

Zena, discretamente, reagiu à polémica no Twitter, onde partilhou as palavras dos também ex-concorrentes Ana Catharina e Carlos.

"Mandamento moderno, vamos repetir: não compartilharei vídeos que se eu me colocar no lugar da pessoa que tá no vídeo não ia querer que compartilhassem. Não compartilhar significa também não querer ver, não ver, não mostrar nem à melhor amiga. Amanhã pode ser você ou qualquer uma de nós", disse Ana Catharina.

"O que estão a fazer com a Zena e o André é ridículo, triste mesmo. Não participem nessa palhaçada e não espalhem mais o vídeo", escreveu Carlos.

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' reage à divulgação de vídeos íntimos de Zena e André