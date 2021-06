Meses depois de ter pedido Zena Pacheco em casamento no 'Dois às 10', da TVI, André Abrantes voltou a ajoelhar-se em frente à amada no mesmo programa, mas desta vez de forma oficial.

Já com o anel de noivado, o ex-concorrente do 'Big Brother' declarou-se à namorada num momento único, com uma 'festa' que contou com a presença dos pais de Zena e do pai e do irmão de André.

Um momento que foi, entretanto, destacado nas stories da página oficial do programa no Instagram.

De referir que durante a conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, o casal garantiu que ainda não há nenhum bebé a caminho.

