Tinha 27 anos quando em setembro do ano 2000 entrou naquela que viria a ser uma das maiores aventuras da sua vida. Zé Maria, o jovem de Barrancos, conquistou tudo e todos e acabou a vencer a primeira edição do reality show feita em Portugal.

Hoje, 7 de julho, o icónico Zé Maria celebra 50 anos de vida.

"Muitos parabéns ao meu vizinho. Ninguém esquece o Zé Maria", escreveu Sandrina Pratas, antiga participante do 'Big Brother 2020'.



© Reprodução Instagram/ Sandrina Pratas

Também Teresa Guilherme assinalou a data no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV. A comunicadora revelou que Zé Maria vive atualmente em Barrancos, tem uma vida discreta, longe da fama - com a qual não conseguiu lidar após o programa - e trabalha com a irmã.

