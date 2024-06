Zé Lopes despediu-se de um dos projetos profissionais que mais preencheu a sua agenda nos últimos meses: o 'Big Brother'. Este foi programa que permitiu ao comentador mostrar "quem era", conforme referiu no Instagram.

"Comentar não é uma tarefa fácil... Exige trabalho, preparação, e, acima de tudo, muito gosto pelo formato. Mesmo nos dias em que não me senti tão bem, estive em estúdio por inteiro, tentei acrescentar visões diferentes das dos meus colegas e preocupei-me em entreter-vos, em ser a vossa companhia, e, finda mais uma edição, nada me deixa mais satisfeito que a consciência plena de que nunca faltei ao respeito a nenhum dos concorrentes e que honrei (com trabalho) o desafio que me foi confiado", sublinha.

Zé Lopes elogiou igualmente a equipa técnica que o acompanhou, os concorrentes e os familiares, que "mesmo tendo de lidar com muitas críticas que certamente os desagradaram (só não sente quem não é filho de boa gente), nunca foram deselegantes ou indelicados".

"Agora o futuro a Deus pertence. E vai ser risonho, eu acredito. Que ganhe o melhor de todos os jogadores. Obrigado de coração a vocês por me acompanharem sempre", termina.

