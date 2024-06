David Maurício 'morreu na praia' do 'Big Brother'. O concorrente foi expulso do jogo esta quinta-feira, 27 de junho, apenas a três dias da final do reality show da TVI.

O concorrente conquistou 30% da votação do público ficando muito perto de André Silva e Fábio Caçador, que passam para a final.

Estes juntaram-se a Inês Morais e Daniela Ventura.

Quem será o grande vencedor?

