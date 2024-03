A socialite deu uma entrevista na qual afirmou que o fim do seu espaço de comentários no programa 'Em Família' tinha sido uma decisão de Zé Lopes, coordenador de conteúdos do programa.

Declarações recentes de Lili Caneças numa entrevista que deu a uma revista cor-de-rosa geraram burburinho nas redes sociais. A socialite, de 79 anos, comentou o fim da sua rubrica no programa dos sábados à tarde na TVI - 'Em Família', notando que o fim da tertúlia tinha sido uma decisão de Zé Lopes, coordenador de conteúdos do programa. O assunto foi comentado pelo próprio, assim como por Cristina Ferreira, no 'Dois às 10'. "Eu tenho as costas largas! Eu aceito levar com tudo, não há problema nenhum", disse Zé, sem conseguir esconder a frustração. Entretanto, Cristina partilhou uma conversa que teve com Lili na gala de aniversário da TVI. "Perguntou-me se [a rubrica] ia continuar ou não e eu disse: 'em princípio não vai continuar por uma questão de gestão de grelha de programa'. Foi isto". A resposta de Zé Lopes surgiu de seguida: "Não alimentei - como nunca alimento - a polémica. Acho que não tenho que falar, mas mandei uma mensagem à Lili a dizer: 'Lili, por todo o respeito que lhe tenho e pelo carinho que sempre tive, não esperava isto de si. Na verdade, quando a tertúlia acabou, tive a decência de falar com todos vocês, explicar que isto tinha sido uma decisão tomada por todos, não foi minha, como é óbvio'. Se falou com a Cristina na gala e se lhe explicou tudo, porque é que foi colocar o meu nome? Não faz sentido". Leia Também: O truque (inesperado) de Cristina Ferreira para acalmar o stress