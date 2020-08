Seis meses depois de ter anunciado o fim do namoro com Angie Costa, Windoh assumiu publicamente o seu novo amor.

O youtuber, cujo nome verdadeiro é Diogo Figueiras, usou esta quinta-feira as suas redes sociais para partilhar as primeiras fotografias oficiais onde surge ao lado de Maria Dominguez - apresentadora do programa 'Curto Circuito', da SIC Radical.

Nos comentários da publicação não faltaram mensagens de amigos a felicitar o casal.

Leia Também: Dona Dolores revela fotos nunca antes vistas: "Custa ver uma filha parir"