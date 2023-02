Tiagovski recorreu às redes sociais esta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, para anunciar a morte do pai.

Num emocionante desabafo feito na legenda de uma fotografia de ambos, o youtuber português mostrou-se de rastos.

"Pai, partiste demasiado cedo, nem tive tempo de me despedir de ti… Sei que sempre me amaste com tudo e sempre dizias que eu era o teu orgulho, e vou continuar a ser pai, por ti continuarei na luta, vou-me lembrar todos dias do sorriso que davas sempre que me vias", começou por dizer.

"Foste e és o meu melhor amigo, não tenho palavras para descrever a dor que sinto, nunca pensei ficar sem ti assim… não é justo, não faz sentido, eras boa pessoa, coração de ouro", acrescentou.

Por fim, Tiagovski diz que esta perda deixa "um vazio" e que será "muito difícil" viver sem o pai.

