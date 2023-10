O youtuber Pedro Lourenço já é conhecido por tentar invadir diversos eventos de famosos e, também, por ser contra tudo aquilo que faz a TVI. Desta vez, o jovem decidiu importunar as figuras do canal rival, a SIC.

Durante a passadeira vermelha dos Globos de Ouro, evento que aconteceu no passado domingo, no Coliseu dos Recreios, Pedro esteve a tentar chegar à fala com algumas das estrelas da estação, tendo mesmo conseguido chegar perto de pessoas como Ljubomir Stanisic, Fabiana Cruz e Margarida Bakker.

No entanto, houve quem acabasse mesmo por se chatear com Pedro Lourenço. Goucha, por exemplo, recusou conversar com o youtuber, dizendo que não lhe apetecia falar.

Já César Mourão atirou mesmo um palavrão quando foi abordado pelo influenciador e por outra pessoa que estava no mesmo local. "Olha aí, cara***, fod****", disse o humorista.

Importa lembrar que, recentemente, o mesmo youtuber também esteve à porta de eventos como 'Palácio das Estrelas' e ainda tentou entrar nas gravações dos 'Morangos com Açúcar'.

Abaixo pode encontrar o vídeo completo da presença nos Globos de Ouro, já partilhado por Pedro Lourenço no Youtube.

Siga o link

Leia Também: Look da Semana: O que está a dar são os visuais arrojados