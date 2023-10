Já lá vão os tempos em que as galas pediam vestidos compridos, sem transparências nem decotes. O clássico look deste tipo de eventos já deixou de ser o que era e em Portugal o mesmo também se verifica.

Nos Globos de Ouro, que decorreram no passado domingo, no Coliseu dos Recreios, várias foram as caras conhecidas que optaram por visuais arrojados, com decotes e transparências, sendo que também os homens já começam a deixar de lado o tradicional smoking preto com o lado.

Na galeria pode encontrar alguns dos visuais mais ousados da gala e queremos que nos diga de qual mais gostou.

