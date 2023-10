O youtuber Felipe Neto esteve no estádio do Dragão e não passou, de todo, despercebido. Depois de termos destacado as fotografias onde aparece com a camisola do clube no local, e de ter posado com Joana Marques, agora mostramos o artista com jovens fãs.

Na página do X do FC Porto foi publicado um vídeo onde podemos ver o youtuber a tirar fotografias com algumas crianças que também estava no estádio.

"Sim, é o Felipe Neto no Dragão", escreveram na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo:

