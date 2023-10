Felipe Neto está em Portugal e por cá já se mostrou no Estádio do Dragão, o palco que recebe a partida do FC Porto desta quarta-feira, dia 4 de outubro, frente ao Barcelona, a contar para a Liga dos Campeões.

O ex-namorado de Bruna Gomes, um dos mais influentes youtubers do Brasil, veio apoiar os dragões nesta partida difícil e até já se mostrou com a camisola do clube azul e branco vestida.

As imagens foram partilhadas nas redes sociais do FC Porto, conforme poderá ver abaixo.

