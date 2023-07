Yolanda Tati prepara-se para ser mãe pela segunda vez e anunciou este fim de semana a novidade nas redes sociais. Apesar de já várias pessoas que lhe são próximas saberem do bebé, a influencer conseguiu manter a notícia em segredo até agora.

"Cinco meses e um segredo guardado por 100! Estou mesmo rodeada pelos melhores. Fiz a grande revelação no dia do nosso casamento, em pleno altar, tudo entre o choque e aos prantos!!!! Maquiavélico. Nestes meses de alguma turbulência e de bênçãos infinitas, uma energia de um amor muito nosso. Obrigada a todos, amigos e família", começou por escrever numa publicação que fez no Instagram.

"(E o pessoal do meu ginásio, pronto. Que a pessoa vai todo o santo dia. E já ninguém acredita que isto sejam só gases)", acrescentou depois, junto de um vídeo onde mostra imagens da (já grande) 'barriguinha'.

Numa outra partilha, disse: "Afinal, a vossa amiga... O tanto que eu já andei com o bebé dois não está escrito, juro. Não só espargatas no nosso casamento. Mas o tanto de viagens, de trabalhos, apresentações de eventos, reuniões e desafios psicológicos, físicos e mentais no sufoco de um primeiro trimestre (e segundo também) com muitas mais náuseas e indisposição do que na primeira gravidez… Viver tudo isto e manter-me focada nas minhas batalhas e em dar sempre o melhor de mim a nível profissional e pessoal, faz com que me sinta muito orgulhosa de ser mulher. Somos, realmente, o milagre da vida. Gratidão a Deus, ao universo, a todos: por tudo".

Tolanda Tati já é mãe do pequeno Leonardo, que está prestes a completar dois anos. O menino é fruto do casamento com Marco Turco.

