Yeniffer Campos foi este domingo, dia 24, a concorrente expulsa do 'Big Brother 2021'. Horas depois de ter abandonado a casa mais vigiada do país, a instrutora de Zumba esteve à conversa com os jornalistas para fazer o balanço da sua experiência no reality show.

O que correu mal no jogo de Yeniffer?

Yeniffer admite que o seu maior erro no 'Big Brother' foi não ter começado a jogar desde a primeira semana, mas garante que assim que o passou a fazer tornou-se um "alvo a abater".

"Quando ataquei perceberam, espera aí que ela não é só rir. Aí fiquei logo como um alvo a abater", diz.

Quanto à sua estratégia, garante: "Nunca gostei de me colar aos outros para fazer ou alcançar alguma coisa e é o que acontece, muitas vezes, ali na casa", defende, utilizando como exemplo o facto de Rita não ter escolhido ficar no grupo do amigo António durante a gala: "A atitude ontem da Rita não estava à espera, anda sempre com o António e ontem ficou do lado da Joana".

O boato de que Yeniffer e Fábio se beijaram no 'Big Brother'

Depois da última festa vivida na casa do 'Big Brother', passou a circular o rumor de que Yeniffer e Fábio teriam trocado um beijo. Rumor ao qual a instrutora de zumba reage agora.

"Não me apercebi do boato, mas senti que a nossa proximidade já estava a fazer confusão. A nossa proximidade mexeu e eles ficaram com um pé atrás em relação a nós. Acho que eles queriam destabilizar", assegura, explicando que via Fábio como um irmão, um aliado no jogo e a única pessoa em quem sentia que podia confiar.

"Ele é um rapaz que gosta de carinho, que gosta de tocar. Percebi que não era só comigo, era algo que ele fazia com todas as meninas, e isso deixou-me confortável", explica, garantindo que nunca teve receio da reação do namorado a esta proximidade.

"O meu namorado não é disso, ele dá-me liberdade, dá-me o meu espaço. Ele tem confiança acima de tudo e isso é o mais bonito da nossa relação", refere.

Por que razão Yeniffer raramente falou no namorado?

Mal abandonou o reality show, a desportista teve a certeza de que o namorado em nada ficou melindrado com o boato sobre Fábio... e nem foi preciso perguntar-lhe. "Ele disse logo que estava super orgulhoso, que estava muito, muito feliz, que confiava plenamente em mim e que não esperava outra coisa de mim", conta.

O feedback foi bom, mas transmitido apenas por videochamada. Yeniffer apenas vai conseguir matar saudades do parceiro no próximo mês, visto que este se encontra fora por razões de trabalho.

O namorado da antiga concorrente do 'BB' é polícia e foi a razão pela qual sempre optou por falar muito pouco sobre a relação e o companheiro dentro do reality show, tal como nos explica agora.

"Devido à profissão dele eu não podia manifestar-me muito. Talvez lá em casa isso fizesse confusão, mas eu não queria mesmo atrapalhar a profissão dele", diz.

Interesse amoroso em Ricardo? "Queria separá-los para ver o jogo mudar"

Yeniffer foi mal interpretada pelos fãs de Joana e Ricardo por ter tentado colocar a 'nu' o jogo do casal com algumas perguntas indiscretas. Alguns espectadores acharam que a concorrente teria um interesse amoroso no colega, algo que a própria garante não ter qualquer fundamento.

"Queria abater o [jogo] da Joana e do Ricardo, porque separando-os sabia que ia mudar o jogo. Queria separá-los para ver o jogo mudar", atira.

A antiga participante do reality show não tem dúvidas de que o jogo e comportamento de Ricardo mudou desde que este se aproximou de Joana, passando a ser controlado pela amada.

"Senti, logo na primeira semana, que havia qualquer coisa que agradava à Joana no Ricardo, mas o Ricardo não tanto em relação a ela. Por isso é que acho que é uma relação que cá fora não sei se dará frutos", comenta.

Para tentar mudar o jogo e afastar um pouco o casal, Yeniffer quis na última semana "apertar com o Ricardo" e conta-nos agora as conclusões que tirou.

"Ele dizia que quer dar o exemplo aos filhos e não pode falhar, mas se tu falhas também é um exemplo para os teus filhos", atira. "Na minha opinião, se um pai quer dar exemplo aos filhos também não deve dizer que bebe uma cerveja, duas cervejas e não sei quantas cervejas e que isso é um espetáculo. Acabam por ser muitas coisas contraditórias, daí acreditar que o Ricardo está muito focado no que os outros vão pensar", defende.

A instrutora de zumba diz mesmo ter confrontado o colega: "Estás preocupado em dar um beijo quando já fizeste outras coisas com ela, estás colado a ela, estás sentado em cima dela. Isso para mim não faz sentido, ele utiliza os filhos para desculpar certas coisas", diz, referindo-se ao facto de o casal optar por não se beijar diante dos restantes concorrentes.

Mesmo não existindo beijinhos, Ricardo e Joana "fazem tudo e mais alguma coisa, estão colados como as lapas". Porém, mesmo depois de afirmar que o casal não se larga, Yeniffer recusa confirmar já terem existido relações sexuais dentro da casa.

Leia Também: Yennifer é expulsa do 'Big Brother'. Os cinco novos nomeados