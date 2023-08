Ana Catharina, que se tornou conhecida publicamente após participar no reality show da TVI 'Big Brother 2020', viu-se envolvida, recentemente, numa polémica ao dizer que Portugal era xenófobo com os brasileiros.

A polémica foi tema de conversa no programa 'TVI Extra' esta semana, no qual Flávio mostrou o seu desagrado perante tais declarações.

"Sempre tive uma opinião sobre esta senhora, parte desta opinião vou guardar para mim, o resto da minha opinião reflete-se neste vídeo e em outras coisas que ela tem vindo dizer", notou o apresentador do formato em relação ao vídeo em que Ana Catharina aborda o assunto.

"O que é que esta senhora veio fazer de construtivo para o nosso país? Ela foi bem acolhida, as pessoas gostaram dela, vendeu-se como uma mulher de causas, causas essas que por aquilo que eu sei por uma pessoa que viveu uma relação com ela - fugaz, mas que viveu - logo no dia a seguir a terem saído da casa percebeu que ela não era nada daquilo", revela.

Destacando o título de uma notícia sobre estas declarações, Ana Catharina lançou 'farpas' ao comunicador: "Depois de eu ter falado que Portugal era um país xenófobo contra o brasileiro (...) esse meu comentário gerou grande polémica em várias camadas da população portuguesa que se diz que não é xenófoba, que eu fiz uma generalização infeliz", começou por referir.

"Uma das pessoas que ficou indignada com a minha declaração sobre Portugal ser um país xenófobo foi o apresentador Flávio Furtado", reconhece.

"Acho que ficaria mais interessante se o senhor colocasse vendeu-se como uma mulher de causas e... ao invés de mas", comenta, referindo-se ao título da notícia em questão em que é usada a palavras "mas".

"Muito me espanta, senhor Flávio Furtado, essa sua utilização dessa conjunção coordenada adversativa, porque o senhor simplesmente não considera xenofobia contra o brasileiro como uma causa, não é?", questiona, por fim.

