A filha de Kylie Jenner e Travis Scott celebrou dois anos este fim de semana e a data foi celebrada com toda (mesmo toda) a pompa e circunstância.

Se os fãs do clã Kardashian-Jenner estão habituados a ver as festas mais excêntricas e criativas, o evento que assinalou o aniversário da pequena Stormi é 'candidato' à festa do ano.

O tema 'Mundo de Stormi' originou as mais variadas diversões - desde a piscina de bolas, aos carrosséis e ao merchandising com camisolas e almofadas com a cara da menina. Houve ainda salas inspiradas nos desenhos animados Trolls e Frozen.

