Os dois filhos de Kylie Jenner celebram os seus aniversários em dias seguidos. Stormi completou sete anos de idade no dia 1 de fevereiro, enquanto Aire fez três anos no dia 2 do mesmo mês.

Para celebrar as datas importantes, a empresária fez duas festas temáticas e partilhou alguns dos momentos na sua conta de Instagram.

Em stories, entretanto apagadas, era possível ver que Stormi teve uma 'festa do pijama' com o tema Hello Kitty.

Já Aire, teve direito a uma celebração com o tema dos desenhos animados 'Minions'.

