Windoh terá 'aberto portas' à sua intimidade nos Instagram Stories ao responder às perguntas dos fãs e um dos temas que abordou foi o fim da relação com Angie Costa, que diz ter acontecido na sequência de a ter traído.

Um ano depois do término, a revelação chocou a Internet e tornou-se tendência no Twitter, onde uma onda de reações de espanto repudia a atitude do youtuber, como pode ver abaixo.

Vale referir que, atualmente, Windoh namora com a apresentadora Maria Dominguez. Já a digital influencer e atriz da TVI vive um romance com o músico Miguel Coimbra, dos D.A.M.A., de quem espera o primeiro filho.

Leia Também: Bárbara Bandeira faz baby shower para Angie Costa. As imagens da festa