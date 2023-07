Wilson Teixeira tem feito publicações nas redes sociais que levam a acreditar que está apaixonado. Um tema que foi comentado pelo próprio no 'TVI Extra'.

O ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' confessou que tem o coração ocupado, destacando que "conhece Vanessa [a rapariga que está a ser apontada como o seu novo amor] há quase 11 anos". "Somos amigos há muito tempo", acrescentou.

"Houve uma aproximação maior no último ano e meio, mais ou menos. A Vanessa esteve a passar por uma fase difícil da vida dela, que infelizmente afeta muita gente no país e no mundo. Essa dificuldade que ela teve, passou por uma depressão, fez com que nos aproximássemos ainda mais e foi crescendo aqui um sentimento. É uma pessoa muito especial, tem mau feitio como eu", contou.

"Estou à espera de ser pedido em namoro, porque sou um homem muito moderno, não sou nada machista", partilhou.

"É uma relação que está a crescer bastante e estou muito orgulho da história e da forma como estamos a desenvolver as coisas, porque temos sido um pilar um do outro. E isso é muito bonito. Neste momento estou muito feliz", frisou.

