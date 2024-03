Desde que decidiu seguir o seu próprio caminho, deixando de trabalhar a tempo integral para a realeza britânica, que o príncipe Harry viu o seu relacionamento com o irmão, o príncipe William, marcado por diversos problemas e desentendimentos.

No entanto, segundo o antigo correspondente real e autor Valentine Low, em 2019, William mostrou-se "preocupado" com Harry depois deste, juntamente com a mulher, Meghan Markle, ter falado das dificuldades que sentia com a vida na realeza no documentário da ITV - 'Harry and Meghan: An African Journey'.

Na altura, o herdeiro ao trono tentou encontrar-se com Harry, contudo, tal acabou por não se proporcionar.

"Quando o William e a Kate estavam no Paquistão [a fazer uma digressão real] e o trailer do documentário da ITV sobre o Harry e a Meghan na África do Sul saiu, percebeu-se que a Meghan estava claramente a passar por um mau bocado. Foi chocante. O William voltou do Paquistão e ficou particularmente preocupado com o irmão, a pensar no que poderia fazer", referiu Valentine no podcast.

"Ele pegou no telemóvel e terá enviado uma mensagem. Mas sim, acho que ele falou com o Harry e disse que o queria ver. No início, Harry estava aberto à ideia, mas depois disse a William, 'com quem é que vais falar se vieres?'. O William disse: 'bem, sabes que tenho de avisar a minha secretária, porque tenho de mudar a agenda'. E o Harry respondeu: 'Muito bem, nesse caso não venhas'. Ele estava muito preocupado que a equipa soubesse e que isso viesse parar cá fora. Foi de partir o coração", sublinha.

"Agora, isto pode ter sido uma desculpa do Harry para o William não ir. Foi essa a ideia sugerida, ou seja, o encontro nunca iria acontecer. Mas pronto, é de partir à mesma o coração saber que não puderam ter este momento", completa.