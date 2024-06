Hoje, dia 16 de junho, celebra-se o Dia do Pai no Reino Unido, data que não foi esquecida pelo príncipe William. Nas redes sociais, o príncipe de Gales partilhou uma fotografia única de infância na qual aparece ainda em criança a jogar à bola com o pai.

O retrato fez-se acompanhar da seguinte mensagem: "Feliz Dia do Pai, Pa

".

Recorde-se que ontem, 15 de junho, aconteceu o Trooping the Colour, nomeadamente a celebração oficial do aniversário de Carlos III.

O evento foi particularmente marcante devido à presença de Kate Middleton, que regressou aos eventos públicos após seis meses de ausência devido à sua batalha contra um cancro.

