O príncipe Harry e Meghan Markle vive atualmente na Califórnia, desde que em março de 2020 decidiram deixar o Reino Unido.

A decisão foi tomada pelo casal para que assim conseguissem manter-se afastados da realeza... E parece ter agradado a William.

William e Kate Middleton tiveram "uma sensação de alívio" quando o irmão abandonou os deveres reais e decidiu mudar-se, tendo desta forma o sentimento de que "o drama acabou", revela uma fonte próxima à família real em declarações à Vanity Fair.

A mesma sensação de "alívio" poderá ter sido sentida agora, quando Harry e Meghan regressaram aos Estados Unidos depois do funeral da rainha Isabel II, uma vez que William não conseguiu ainda perdoar o irmão por "ferir a família" com todas as polémicas que as suas revelações públicas têm causado.

