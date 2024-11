William fez uma confissão marcante esta terça-feira, 20 de novembro, durante uma visita a solo que fez a Newport, em Gales, de maneira a conhecer as iniciativas da comunidade no que diz respeito aos sem-abrigo, uma das causas a que mais se tem dedicado ao longo dos últimos anos.

O príncipe de Gales conheceu diversas mulheres da Nelson Trust, associação que atua em Bristol e redondezas.

Nesta ocasião, William conheceu uma das assistentes sociais, que viveu em casas de acolhimento e que tentou terminar com a vida após a morte do companheiro e do pai.

Esta explicou como tinha "quebrado o ciclo" após as tragédias que viveu, referindo: "Quebrei o ciclo. Nunca fui apoiada quando era criança".

Depois de ouvir esta história, o príncipe notou: "Pareces uma força da natureza, Rebecca. Precisamos de mais Rebeccas no mundo. Aquilo por que passaste… Passaste por mais coisas do que muitas pessoas na vida inteira".

"Saíste-te muito bem. Não sei se conseguiria fazer o mesmo", completou.

