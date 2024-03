A edição de 2024 dos Diana Legacy Awards aconteceu esta quinta-feira, dia 14 de março, e tal como já era previsto contou com a participação dos dois filhos da princesa que morreu a 31 de agosto de 1997. Ainda assim, os irmãos participaram de formas diferentes na gala.

William esteve presente no Museu da Ciência, em Londres, e chegou mesmo a discursar no início da gala, momento em que elogiou "a coragem, compaixão e comprometimento" da mãe. Por outro lado, Harry não deixou Montecito para este evento importante em que é, de dois em dois anos, celebrada a memória da eterna princesa de Gales.

O duque de Sussex participou na cerimónia com o envio de um vídeo no qual, entre outras coisas, destacou que a mãe estaria "incrivelmente orgulhosa" do trabalho desempenhado pelos 20 vencedores premiados na cerimónia.

Vários especialistas reais, conforme sublinha o Mirror, consideram "uma grande vergonha" que os dois príncipes não tenham conseguido pôr as divergências de lado para juntos homenagearem a mãe no 25.º aniversário dos Diana Legacy Awards. A gala de prémios, importa recordar, foi criada dois anos depois de Diana ter morrido vítima de um acidente de viação, em Paris, França.

A relação de William e Harry continua muito conturbada e nem o diagnóstico de cancro do pai de ambos, o rei Carlos III, aliviou esta tensão. As divergências entre os dois irmãos acentuaram-se quando, em 2020, Harry abandonou o cargo de membro sénior da família real britânica. Depois, o duque de Sussex lançou um livro de memórias e deu várias entrevistas com críticas aos familiares e com revelações surpreendentes sobre o que viveu na realeza.

Veja na galeria as melhores fotografias da edição de 2024 dos Diana Legacy Awards.

