O príncipe William convidou a tia, a duquesa de Edimburgo, para se juntar a ele num compromisso especial esta terça-feira, 13 de junho.

William, de 40 anos, e Sofia, de 58, assistiram à antestreia do documentário 'Rhino Man', apresentado por um dos projetos do príncipe, a United for Wildlife, que trabalha em nome da defesa da vida ambiental.

Ao vê-los juntos, os admiradores da realeza não pouparam nos elogios. "O duo que nunca soubemos de que precisávamos! É tão bom ver o príncipe e a duquesa de Edimburgo a unirem forças por algo que apaixona os dois!", notou um fã.

"Isto estava na minha lista e ansiava por este momento. Estes guerreiros estão a fazer um trabalho importante", adiantou outro.

Veja as imagens do compromisso na galeria.

