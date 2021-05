O príncipe William e Kate Middleton irão perder um importante membro da sua equipa no final deste ano. Jason Knauf, que trabalha com os duques de Cambridge há sete anos, deixará o cargo de chefe executivo da Fundação Real do casal.

"O Jason tem sido uma parte importante da nossa equipa deste 2015. Estamos imensamente gratos pelo seu trabalho duro e compromisso, tanto à The Royal Foundation, como enquanto secretário de comunicações anteriormente", afirmou Kate e William anteriormente.

"Desde que se tornou nosso chefe executivo, o Jason tem trazido uma mudança positiva, tornando a nossa visão para o trabalho humanitário e para as causas mais importantes para nós uma realidade. Ficamos tristes por vê-lo a sair mas desejamos-lhe o melhor para a sua carreira no futuro", concluíram, notando que em breve irão procurar uma pessoa para ocupar este cargo.

Jason Knauf deixará de trabalhar com os duques de Cambridge no final deste ano © Getty Images

