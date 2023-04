O príncipe William e a princesa Kate Middleton não surgem em eventos públicos há algum tempo e tal não é por acaso.

O último foi na Páscoa quando o casal se juntou à restante família para a celebração do feriado. Contudo, antes disso, nota a revista Hello!, William e Kate não foram vistos em público com a mesma frequência de outros meses.

Segundo a publicação, esta 'ausência' deveu-se ao facto dos filhos, o príncipe William, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estarem de férias, pelo que William e Kate queriam aproveitar a pausa na escola para se dedicar às crianças.

Uma vez que as férias já chegaram ao fim, é provável que regressem à normalidade dentro dos possíveis, uma vez que as preparações para a coroação estão na reta final.

Vale notar que a cerimónia está marcada para o dia 6 de maio na Abadia de Westminster.

Leia Também: William não se vai encontrar com Harry durante visita a Inglaterra