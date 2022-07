Em 2021, o príncipe Harry e Meghan Markle decidiram contar a sua verdade no que diz respeito à realeza britânica, numa polémica entrevista a Oprah Winfrey.

Tendo isto em conta, segundo a correspondente da realeza Katie Nicholl, o príncipe William e Kate Middleton optaram por evitar os duques de Sussex durante as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, não porque estavam com uma agenda cheia, mas porque perderam a confiança em Harry e Meghan (devido à entrevista).

“Sei que o William e a Kate estão preocupados com a possibilidade de que qualquer coisa que digam ou façam possa ir parar à imprensa. Por isso, penso que neste caso [Harry e Meghan] terão que provar que são dignos de confiança”, argumentou a especialista.

Importa notar que o príncipe Harry encontra-se, atualmente, a escrever uma autobiografia, a qual deverá ser lançada ainda este ano.

Este tem sido um fator de preocupação para os membros da realeza, uma vez que não se sabe que tipo de revelações é que o filho mais novo do príncipe Carlos e da princesa Diana irá fazer.

