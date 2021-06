Depois da família real ter reagido à chegada do segundo bebé do príncipe Harry e Meghan Markle, o príncipe William e Kate Middleton não tardaram em reagir com uma mensagem 'pessoal'.

Na conta oficial de Instagram dos duques de Cambridge foi partilhada uma carinhosa foto de Meghan grávida com o filho mais velho ao colo, ambos ao lado de Harry. Na legenda, pode ler-se: "Estamos todos maravilhados com a feliz notícia da chegada da bebé Lili. Parabéns Harry, Meghan e Archie".

Recorde-se que o pequeno Archie é o filho mais velho dos duques de Sussex, que nasceu um ano após o casamento, a 6 de maio de 2019.

Sabe-se ainda que, de acordo com a US Weekly, assim que a notícia do nascimento da pequena Lilibet Diana foi dada, Kate e William "enviaram um presente" para a bebé, como conta uma fonte.

