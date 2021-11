'Spencer', o mais recente filme sobre a princesa Diana, protagonizado por Kristen Stewart, já está disponível nos cinemas.

A história, localizada em 1991, mostra como Lady Di passou três dias com a família real no Natal, em Sandringham, altura em que decidiu colocar um fim ao turbulento casamento com o príncipe Carlos

A trama aborda temas mais pesados, como o transtorno alimentar de que a princesa padecia ou os desejos de querer pôr fim à sua vida.

Ora, segundo um especialista em realeza, os filhos de Diana, o príncipe William e o príncipe Harry, não ficarão felizes com a forma como a mãe é retratada no filme.

O jornalista Richard Kay, amigo de Diana, considera que a trama não mostra o que efetivamente aconteceu.

"Não tenho a certeza se o William e o Harry irão ver o filme, se o fizerem, acho que o considerarão desconfortável e difícil por vezes", revelou em entrevista ao Daily Mail.

"Obviamente irão perceber grandes falhas onde o realizador foi demasiado rápido e perdeu o que realmente aconteceu", nota.

"Acho que uma das coisas que aprendemos sobre os filhos da princesa nos últimos anos é que mantêm uma visão menos rígida e desapontante da mãe", sublinha ainda.

Leia Também: Kate Middleton e príncipe William surpreendem grupo de escuteiros