Regressados de férias, Kate Middleton e o príncipe William rumaram até Glasgow para marcarem presença na conferência COP26, mas não deixaram que este fosse o único motivo da viagem.

Os duques surpreenderam um grupo de escuteiros com uma visita ao Alexandra Park Sports Hub, no bairro de Dennistoun, para celebrar a campanha 'Promise To The Planet'.

Kate e William estiveram à conversa com os jovens sobre as suas ideias para combater as alterações climáticas, aprenderam como fazer hambúrgueres vegetarianos e a manutenção de bicicletas - um incentivo aos transportes sustentáveis.

