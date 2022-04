Will Smith fez uma reunião com a Academia via Zoom na sequência da agressão a Chris Rock durante a 94.ª cerimónia dos Óscares, revela uma fonte à revista People.

"A Academia falou com todas as partes. O Will Smith foi ouvido e informado que as suas ações terão consequências", informa a fonte em questão.

É ainda referido que o incidente foi "traumatizante e de choque para toda a gente", sendo que surgiram várias opiniões do que se deveria fazer, isto enquanto a cerimónia continuava a ser exibida para uma audiência de 15 milhões de pessoas.

"Foi marcada uma reunião de emergência. Na reunião, foi discutido que o Will Smith tinha violado os padrões de conduta e foi iniciado de imediato um processo para uma ação disciplinar", completa.

Agora, resta esperar para conhecer quais serão as consequências que o ator de Hollywood irá enfrentar por ter dado um estalo a Chris Rock.

