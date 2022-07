Pela primeira vez, Will Smith aceitou responder a questões sobre a polémica noite de 27 de março, onde agrediu o colega de profissão Chris Rock.

Num vídeo publicado no Youtube, o ator decidiu explicar tudo o que aconteceu e fez ainda algumas revelações.

"Eu contactei o Chris e a mensagem que recebi é que ele não está preparado para falar. Quando estiver, será ele a contactar-me", explicou.

De seguida, Will voltou a mostrar-se arrependido. "Digo-te a ti, Chris, que te peço desculpa. O meu comportamento foi inaceitável e estou aqui quando quiseres falar", disse.

Na sequência de alguns rumores que davam conta de que teria sido a mulher de Chris, Jada Smith, a pedir-lhe que agredisse o apresentador da gala, o ator levantou o assunto.

"Eu fiz a minha escolha, com base nas minhas experiências, na minha história com o Chris, a Jada não teve nada a ver com isso", contou.

