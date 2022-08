Will Smith e a mulher, Jada Pinkett Smith, foram vistos juntos pela primeira vez em público depois da chapada que o ator deu a Chris Rock nos Óscares, em março.

Como relata o Page Six, o casal, que parecia estar muito bem disposto, foi fotografado de mãos dadas em Malibu, no passado sábado.

As imagens chegam semanas depois de Will Smith ter partilhado um vídeo no Youtube onde pede desculpas a Chris Rock e assume que teve um "comportamento inaceitável". Leia Também: Will Smith explica tudo o que aconteceu na noite da chapada a Chris Rock

