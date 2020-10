Whoopi Goldberg, de 64 anos, marcou presença no 'The Late Late Show with James Corden', na noite de terça-feira, onde falou sobre o possível regresso da personagem Deloris Van Cartier, em 'Sister Act'.

"Durante muito tempo, eles disseram que ninguém queria ver", começou por destacar Goldberg. "E, recentemente, descobriu-se que isso pode não ser verdade. As pessoas podem querer ver. Por isso, estamos a trabalhar afincadamente para perceber como é que podemos reunir e voltar", acrescentou.

A atriz disse ainda que os filmes 'Sister Act', de 1992, e 'Sister Act 2: Back in the Habit', de 1993, foram "divertidos".

