Wayne Rooney sofreu um acidente que podia ter corrido bem pior. O agora treinador foi atingido por um prato que foi atirado pelo filho, Cass, de quatro anos.

A situação aconteceu quando o ex-jogador estava num restaurante, no Dubai, a jantar com a família, e resultou num corte mesmo no centro da testa.

Embora ferido, Rooney foi visto a rir-se da situação, o que acabou por ser também captado por algumas imagens partilhadas por amigos, que também desfrutavam deste jantar.

A situação fez parte de um hábito deste restaurante onde os clientes são convidados a atirar pratos ao chão e a parti-los dessa forma, como pode conferir no vídeo abaixo.

