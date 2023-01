Como em quase tudo na vida, também a moda tem dificuldades em ser consensual. Catarina Furtado, embora seja indiscutivelmente um ícone de beleza em Portugal, deixou os fãs divididos com o look escolhido para a gala final do 'The Voice Portugal'.

O visual, de Nuno Baltazar, é composto por um vestido preto rendado, com vários detalhes de transparência. Os espectadores dividiram-se na caixa de comentários da publicação e, embora algumas pessoas tenham gostado, outras não pouparam nas críticas.

"Já tem levado vestidos que lhe ficam melhor", "não gosto do vestido", "acho o vestido muito vulgar" e "é demasiado" são alguns dos exemplos.

Há um seguidor que vai mesmo mais longe e compara este look de Catarina Furtado com alguns já utilizados por uma colega de profissão. "O visual da Cristina Ferreira não é de todo o meu preferido para uma final", pode ler-se.

Ora veja: