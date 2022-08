"Hoje para mim é um dia particularmente sensível", foi desta forma que Ana Barbosa deu início a um desabafo no qual revela que irá esta quarta-feira, 3 de agosto, fazer um exame particularmente delicado.

"Vou voltar àquela sala onde descobri que tinha cancro no útero", disse a vencedora de 'Big Brother 2021'.

"O exame chama-se colposcopia - exame ao colo do útero, visto que ainda me resta um bocadinho dele", explicou, assegurando sentir-se "corajosa e forte" para enfrentar as adversidades da vida.

"Estou bastante ansiosa. Detesto voltar a entrar na maternidade/ hospital porque mexe um pouco comigo, mas vai correr tudo bem. Não me chame eu Barbosa, o furacão Barbosa", completou.

Ana Barbosa, recorde-se, soube que tinha um tumor no útero quando engravidou da filha, Pilar, de dois anos.

Leia Também: Pedro Crispim elogia a amiga Ana Barbosa. "Chegou o furacão"