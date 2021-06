É já este domingo, 27 de junho, que Portugal irá jogar contra a Bélgica para os oitavos de final do Euro 2020, partida que decorrerá em Sevilha.

À semelhança do que tem acontecido em relação aos últimos jogos da seleção nacional, uma vez mais Cláudio Ramos voltou a fazer uma promessa, desta vez particularmente arriscada.

"Vou tatuar Portugal no corpo se Cristiano Ronaldo marcar um golo, se nós ganharmos", disse no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, 25 de junho, deixando Maria Botelho Moniz embasbacada.

"Se ganharmos o jogo contra a Bélgica com um golo de Cristiano Ronaldo eu vou tatuar, aqui no programa, a palavra Portugal no corpo. Escolho a tatuadora, é a minha", completa.

Agora, resta esperar para ver se o apresentador da TVI terá uma promessa a cumprir para a semana.

