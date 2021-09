Quatro meses depois da união civil, Viviane Araújo, de 46 anos, e Guilherme Militão, de 32, reuniram amigos e familiares para a grande cerimónia que oficializou a relação.

O casal trocou alianças esta sexta-feira, dia 3, no Rio de Janeiro, e deixou o Instagram em 'êxtase' com as imagens do dia especial.

A atriz, note-se, subiu ao com uma romântica criação do designer Lucas Anderi.

Viviane Araújo a caminhar para o altar© Instagram

Entre os convidados, encontravam-se caras conhecidas como Gretchen e o marido, o músico Esdras de Souza, e o apresentador David Brazil.

