A digital influencer e criadora da marca Zesty, Rosália da Costa, casou-se esta sexta-feira, dia 3, com Carlos Alves. A cerimónia aconteceu no Norte do país e está a dar que falar no Instagram.

O modelo Luís Borges e as influencers Bruna e Bárbara Corby estavam entre os convidados e não deixaram de partilharam imagens nas suas redes sociais.

Clique na galeria e veja os detalhes do casamento (digno de um conto de fadas).

