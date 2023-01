Mike Tyson está a ser novamente acusado de violação, crime que volta a recuar aos anos 90. Foi aberto um processo no início do mês, mas não foi identificado nenhum autor.

A mulher diz que o ex-pugilista a violou numa limusine, como já tinha sido avançado anteriormente, o que resultou em "danos físicos, psicológicos e emocionais" desde então.

O registo não tem nenhum data específica, apenas que foi "no início dos anos 90", mais ou menos na altura em que Desiree Washington disse que foi violada por Mike Tyson.

De recordar que o ex-pugilista foi condenado por ter violado Desiree Washington no dia 10 de fevereiro de 1992 e cumpriu três anos de prisão.

A mulher que está agora a avançar com a acusação prefere manter-se no anonimato porque, diz, ao tornar a sua identidade pública será "certamente um risco para si de mais danos mentais, assédio e constrangimento pessoal".

"Vivi sentimentos de culpa, perda de respeito próprio, vergonha, constrangimento, tristeza, raiva, depressão, ansiedade, tendências violentas, dependência de drogas e álcool", destaca como "consequência da violação".

"Desenvolvi problemas ao longo da vida, incluindo, entre outros, problemas com relações sexuais e com o toque. Tenho sido incapaz de manter e/ou desenvolver uma relação saudável com homens ou qualquer pessoa em geral", acrescentou.