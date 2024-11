Em maio deste ano, durante uma viagem entre Miami e Los Angeles, Mike Tyson suscitou preocupação nos fãs ao se sentir mal. Foi diagnosticada uma úlcera no pugilista de 58 anos, que fez com que chegasse mesmo a vomitar sangue. A poucas semanas do seu regresso aos ringues para combater com o ex-youtuber Jake Paul, o evento acabou por ser adiado e muitos acharam que nunca iria acontecer.

Este sábado, 16 de novembro, o homem que famosamente trincou a orelha de um oponente no ringue, vai mesmo lutar contra o adversário de 27 anos e tudo será transmitido ao vivo na Netflix.

O evento deverá começar por volta da 1h00 da manhã e espera-se que o combate se inicie às 4h00.

Antes que comece o combate, é possível assistir a uma série documental que explora os bastidores do evento. Os dois primeiros episódios foram lançados na passada quinta-feira, 7 de novembro, e o último estreia esta terça-feira, dia 12.

Há cerca de duas décadas que Mike Tyson não participa numa luta profissional, sendo que a última se transformou numa derrota contra Kevin McBride. Em 2020, protagonizou a sua apresentação final num ringue, contra Roy Jones Jr., que terminou num empate.

Em 'Countdown: Jake Paul vs. Mike Tyson', o ex-youtuber revela o que esteve na origem deste combate: em 2022, Paul viajou até à Costa Rica para participar nos famosos rituais de ayahuasca, onde se consome a droga alucinogénica numa cerimónia que pode durar horas.

Durante a sua 'trip' assume ter tido "a visão de se ver no ringue a combater Tyson e a ser observado por milhões de crianças". "Queria descobrir mais coisas sobre mim próprio", explicou. "[A visão] que tive era como se algo já tivesse acontecido ou fosse acontecer no futuro".

Assim que regressou, fez o convite a Tyson, que acabou por aceitar. O resultado será conhecido na madrugada de sábado.

