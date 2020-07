Bibá Pitta e o seu marido, Fernando Gouveia, tiveram este domingo motivos para celebrar. Completaram-se 23 anos desde que ambos decidiram dar o nó e oficializar a relação.

A data mereceu por parte da animada socialite uma declaração pública onde é contada a sua história deste amor.

"Ontem fiz 23 anos de casada ... o dia passou tão rápido! Começamos com dois que eram meus e desde logo passaram a ser nossos, fizemos mais três lindos rebentos, abrimos a porta à diferença, aceitámos e amámos cada um como eles são (todos diferentes, todos iguais). Cinco filhos, dois netos, uma família cheia de amor por todos os lados", começou por escrever Bibá, referindo-se à linda família que ambos construíram e ao facto de juntos terem conseguido lutar pela integração de Madalena, filha de ambos, portadora de trissomia 21.

"Vivemos muitas conquistas, muitas alegrias mas também muitos sobressaltos e fases difíceis. Somos refilões, cada um com o seu feitio, mas o que é certo é que somos inseparáveis e não estamos nem vivemos um sem o outro. Há 23 dissemos que era amor para a vida toda, e assim é e será (espero eu) até que as nossas almas se juntem no céu!! O caminho do casamento é um caminho cheio de provas, desafios, paciência, aceitação mas também o melhor de uma vida a dois. Amo-te muito, maridão", pode ainda ler-se na apaixonada declaração.

