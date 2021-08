Hoje, dia 28 de agosto, foi dia de casamento para Sofia Ribeiro. André Branco, bailarino que ficou conhecido pelo público através do programa da TVI 'Dança com as Estrelas' deu o nó com Susana Gomes Pinto.

Visivelmente feliz com a união, a artista não perdeu a oportunidade de partilhar com os seus admiradores do Instagram o visual que escolheu para a ocasião.

Tratou-se de um elegante vestido em tons de azul com bordados e acima do joelho.

Veja na galeria fotografias onde Sofia posa sozinha e com amigos.

