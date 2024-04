O dia de hoje é repleto de significado e é evidente que os famosos também fizeram questão de o assinalar. Celebram-se esta quinta-feira os 50 anos do 25 de Abril, o que levou inúmeras figuras públicas, logo pelas primeiras horas da manhã, a deixarem mensagens que destacam a liberdade e as diferenças do que hoje é possível fazer e que antes era impensável.

João Baião, por exemplo, decidiu partilhar um vídeo de um dos vários espetáculos de fogo de artifício que aconteceram na noite de ontem, tendo escrito na legenda: "25 de Abril! Viva a Liberdade".

Já Noémia Costa optou por um texto muito mais longo que recorda o que viveu no dia 25 de abril de 1974, com o seu pai a entrar em casa e a dizer "somos livres", em lágrimas. "Passaram-se 50 Anos, eu tinha nove anos e de uma coisa tenho a CERTEZA: FASCISMO NUNCA MAIS! Viva a liberdade, viva o meu país, Portugal!", completou a atriz.

'Pipoca Mais Doce' lembrou versos de Sophia Mello Breyner. "Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a sustância do tempo", citou a influenciadora.

Rita Ribeiro, à semelhança de 'Pipoca', escolheu citar uma outra personalidade. Desta vez, foram recordadas palavras de Manuel Alegre.

A jornalista Diana Bouça Nova partilhou somente uma fotografia de um cravo. "Sempre", escreveu na legenda.

"A liberdade, quando não é de todos, não é de ninguém!", escreveu Mónica Jardim.

Sílvia Alberto partilhou uma fotografia de inúmeros cravos e na legenda escreveu o seguinte texto: "Aos 50 anos de Abril demo-nos conta de que a liberdade está sob ameaça em várias partes do mundo; de que não podemos dar por garantidos aos nossos filhos os direitos fundamentais conquistados pelos bisavós e avós. Expressar, viver e amar livremente, e fazê-lo sendo mulher, sem medo de repressão ou de censura são conquistas de Abril. Que nunca nos falhe a memória e a história. Que se celebre sempre Abril com esta intensidade e connosco alerta e vigilantes".

Sílvia Rizzo, num tom mais provocatório, partilhou uma imagem com um cravo e a frase "é favor não pisar", tendo acrescentado: "Liberdade sempre! Cuidado com as imitações!".

Joaquim Monchique foi mais curto na sua mensagem e deixou a palavra "sempre" na legenda de uma imagem com diversos cravos desenhados.

"Hoje celebramos a memória de uma revolução feita de cravos, de amor e de esperança, que abriu caminho a várias liberdades vividas em Democracia", começou por escrever Diogo Infante que depois destacou o facto de "uma das conquistas de Abril" ter sido "a liberdade de expressão artística, em que a criatividade deixou de estar sujeita ao crivo da censura, da moral e dos bons costumes".

Luísa Castel-Branco optou por deixar uma lista de algumas coisas que eram proibidas antes do 25 de Abril, tais como "divórcio", "uma mulher casada viajar para o estrangeiro", "usar biquíni" e "ser homossexual", entre outras.

Isabel Figueira aproveitou o dia para fazer um desabafo. Na legenda de uma imagem sua em que surge com um semblante triste, a atriz escreveu: "Hoje e porque tenho liberdade para isso faço com uma imagem minha diferente daquelas que tenho postado nos últimos tempos que carrega alguma tristeza pelos tempos que vivemos".

"Para mim, a liberdade deveria ter os seus limites e regras como em tudo na vida, mas há uma coisa que sei que não pode continuar a acontecer, não podes continuar a ter liberdade para o bullying, para ser violento fisicamente e psicologicamente com quem te apetece, não podes ter liberdade para prejudicar o próximo, não podes ter liberdade para vir para as redes sociais com ameaças de morte, comentários agressivos, entre tantas outras coisas que poderia referir aqui. São tantas que me custa a escrever como alguém pode ter prazer em fazer isso", acrescentou Isabel, continuando depois no texto que poderá ler abaixo.

Luciana Abreu desejou um "feliz dia da liberdade" aos fãs e garante que foi "o melhor que nos aconteceu", desejando que "nunca se acabe".

Cristina Ferreira, minutos antes de entrar no ar com mais uma emissão do 'Dois Às 20', mostrou-se no estúdio do formato matutino, com um cravo espelhado no ecrã, e escreveu: "Liberdade".

