Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, dedicou um carinhoso texto ao filho Romeu, que completou dois anos esta terça-feira.

No Instagram, Thales publicou uma carinhosa imagem de ambos e escreveu: "Parabéns Romeu, amor da minha vida!!! Ontem foi o teu aniversário mas na correria não consegui deixar aqui registado o quanto és especial, então faço hoje com atraso mas com muito carinho".

"Já chegaste à vida com muita emoção! Prematuro, precoce, quis nascer antes da hora. O teu jeito meigo e dengoso conquistou todos. És sensível, inteligente, amoroso e surpreendes-me a cada dia! Ser teu pai é o projeto mais especial da minha vida! Tenho a certeza que o papá Paulo, por quem eras tão apaixonado, está a olhar por nós todos os dias e a mandar muito amor! Vida longa e muito saudável para ti, meu filho", completou.

Nas stories da sua página de Instagram, Thales Bretas destacou algumas imagens dos festejos desta data especial. Veja na galeria.

De lembrar que Thales Bretas e Paulo Gustavo são ainda pais do pequeno Gael.

