O marido de Paulo Gustavo aceitou o convite da GQ Brasil e em homenagem ao falecido humorista, que morreu de Covid-19 em maio deste ano, posou com os filhos de ambos na capa da revista.

A publicação assinala o Dia do Pai, que no Brasil será celebrado a 8 de agosto.

"Este vai ser o Dia do Pai mais marcante para mim. Apesar da dor, estou aqui, a resistir e a regar o que o Paulo e eu plantámos neste mundo", escreve Thales ao partilhar a encantadora capa que emocionou o Brasil.

A produção para a GQ estava programada desde o início do ano e ia contar com a presença de Paulo Gustavo, que ia posar ao lado do marido dos pequenos Romeu e Gael.

"Obrigado GQ Brasil por manter esta capa que estava programada desde o início do ano e que pela importância da representatividade decidimos seguir. O Paulo ainda está em cada canto da nossa casa e nos sorrisos de Gael e Romeu. E eu não seria capaz de ser o pai que sou hoje sem as lembranças que ele me traz", declara, por fim, o viúvo do humorista.

Paulo Gustavo, que perdeu a vida a 4 de maio depois de um longo período internado, tinha apenas 42 anos.

